Wie am Mittwoch bekannt wurde, will in Osttirol Liebherr 960 Mitarbeiter ab Oktober zur Kurzarbeit anmelden, weil die Nachfrage nach Kühlschränken eingebrochen sei. Die Geschäftsführung gab sich aber skeptisch, ob der Kurzarbeitsantrag durchgehe. Es gebe aktuell keinen einzigen Betrieb in Österreich, bei dem Kurzarbeit genehmigt wurde. Wie der Kleinen Zeitung jedoch bestätigt wurde, gibt es in Kärnten einen großen Industriebetrieb der diesen Schritt bereits setzte. 300 Mitarbeiter des Maschinenbauers Kostwein mit Standorten in Klagenfurt, St. Veit, Völkermarkt, Ferlach und Maria Saal sollen betroffen sein.