An den New Yorker Aktienmärkten hat der Dow Jones am Freitag bei knapp 40.099 Punkten ein neues Rekordhoch gesetzt. Ferner eroberte er erstmals seit Mitte Mai wieder die Marke von 40.000 Punkten zurück. Gegen 18.40 Uhr stand der US-Leitindex um 0,76 Prozent höher bei 40.056,95 Punkten, womit er auf einen Wochengewinn von knapp 1,7 Prozent zusteuert.

Hoffnung auf Leitzinssenkung

Am Vortag hatte die Nachricht, dass die US-Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vormonat weniger als erwartet gestiegen sind, die Hoffnungen auf eine baldige US-Leitzinssenkung befeuert. Daraufhin war es zu massiven Gewinnmitnahmen an der davor rekordverwöhnten Nasdaq gekommen.

Auch die am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten deuteten Beobachtern zufolge unter dem Strich weiterhin darauf hin, dass die Leitzinsen eher früher als später sinken dürften. Zwar hatten die Erzeugerpreise im vergangenen Monat mehr zugelegt als prognostiziert. Allerdings wog schwerer, dass sich die Stimmung der Verbraucher im Juli unerwartet eingetrübt hatte. Zudem sanken deren längerfristige Inflationserwartungen leicht auf 2,9 Prozent, wohingegen Analysten im Schnitt einen unveränderten Wert von 3,0 Prozent prognostiziert hatten.