Die US-Börsen haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Nach kleinen Gewinnen im Handelsverlauf drehten die Märkte im Späthandel deutlich ins Minus. Der Dow Jones beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,35 Prozent und 38.596,98 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 fiel um 1,23 Prozent auf 5.147,21 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite büßte 1,40 Prozent auf 16.049,08 Punkte ein. Auslöser des Stimmungsumschwungs waren Aussagen des Fed-Mitglieds Neel Kashkari.

Dieser hatte die vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht am Freitag ohnehin nervösen Anleger mit Zins-Aussagen geschockt. Nach seiner Einschätzung könnte möglicherweise in diesem Jahr gar keine Zinssenkung nötig sein. Dies gelte für den Fall, dass der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, sagte der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis. Die Aussagen wirkten wie eine kalte Dusche für die Anleger, deren Hoffnung letztlich auf Zinssenkungen in diesem Jahr geruht hatte.

Mit Spannung erwartet wird jetzt der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe indizieren einen weiter robusten Arbeitsmarkt. Die Anträge haben in der Vorwoche zwar zugelegt, liegen aber weiter auf vergleichsweise niedrigem Niveau.