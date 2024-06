„Dieses Haus benötigt keine Revolution“, sagt Nikolaus Juhász, der am 1. Juli die Führung der BKS Bank übernimmt. Nach 20 Jahren, davon zehn an der Spitze, scheidet Vorgängerin Herta Stockbauer aus deren Vorstand aus. Da kommt es gelegen, dass sich der 59-Jährige „vom Naturell her nicht als Revolutionär“ versteht, sondern als „Veränderer der vielen kleinen Schritte“. Es werde daher „ein Montag werden wie alle anderen Montage auch“, ist er überzeugt. Er stehe für Kontinuität. Themen und Trends wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die Stockbauer vorangetrieben habe, „werden uns auch die nächsten zehn Jahre prägen.“