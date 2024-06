Sommerbeginn bedeutet für viele Österreicher nicht nur den Start in den Urlaub, sondern auch eine Extraportion Geld am Konto. „Doch nur die Hälfte wird das Urlaubsgeld heuer tatsächlich für Urlaub ausgeben“, sagt Orsolya Hegedüs, Partnerin bei Deloitte Österreich. Das Urlaubsgeld fließt stattdessen immer öfter in Alltägliches, die Befüllung des Heiztanks etwa, eine neue Waschmaschine, Möbel oder als Beitrag für den Kauf eines Autos. Knapp ein Fünftel nutzt einen Teil des Urlaubsgeldes zur Rückzahlung von Krediten. Das ergab die aktuelle Deloitte-Umfrage.

Nahziele bevorzugt

Die, die dennoch verreisen, verzichten dieses Jahr häufig auf den Flug in allzu ferne Reiseziele. Die meisten Befragten (71 Prozent) wollen europäische Länder erkunden, 39 Prozent tendieren überhaupt zur Sommerfrische in Österreich. 14 Prozent plant in diesem Sommer eine Fernreise. Laut der Umfrage stehen durchschnittlich 1730 Euro für Urlaub zur Verfügung.