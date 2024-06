Kreditkarten beinhalten oft auch eine Reiseversicherung. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben sich angesehen, was genau bei American Express Gold Card, Diners Club Classic Card, Card Complete VISA & MasterCard Gold, PayLife VISA & MasterCard GoldPlus durch diese versichert ist. Der Schwerpunkt dabei lag auf Reisestorno, Reiseabbruch, Heimtransport und medizinischen Behandlungen. Reiseunfall-, Haftpflicht- oder Gepäckversicherung sind freilich auch dabei, hätten aber den Umfang der Untersuchung gesprengt. Preise und Deckungsumfänge unterscheiden sich in jedem Fall sehr.

Alle Kreditkarten im Vergleich bieten einen weltweiten Versicherungsschutz für Reisen von maximal 90 Tagen und mitversichert sind Ehegatten, Lebensgefährten und Kinder im gleichen Haushalt (fallweise im Alter bis zu 25 Jahren) . Die Kartenpreise liegen je nach Anbieter zwischen 74,90 und 144 Euro. Dauert die Reise länger, gibt es fallweise gar keine oder nur eine teilweise Deckung. Damit der Versicherungsschutz in vollem Umfang entsteht, sind außerdem häufig Bedingungen einzuhalten. So ist die Nutzung der Karte in den letzten zwei oder drei Monaten vor Eintritt des Schadensfalls oder die Bezahlung der Reise mit der Karte Voraussetzung, um versichert zu sein.

„Es genügt jedenfalls nicht, Besitzer der Karte zu sein “, sagt AK-Expertin Doris Wahl und fügt hinzu: „Überlegen Sie schon vor der Reise, was genau Sie versichert haben wollen. Wollen Sie vielleicht gar keine Stornoversicherung, dafür aber Deckung, wenn Sie im Ausland krank werden?“ Die entsprechenden Bausteine der Versicherung sind zu prüfen und fallweise mit einer separaten Reiseversicherung abzudecken.

Storno

Wird eine Pauschalreise storniert, so deckt American Express bis zu einer Versicherungssumme von 3000 Euro für jedes Familienmitglied. Bei Pay Life beträgt die Gesamt-Versicherungssumme hingegen 1500 Euro und erhöht sich bei Anzahlung oder Zahlung der Reise mit der Karte auf 3000 Euro. Card Complete deckt bis zu 2500 Euro und Diners Club hat eine Obergrenze von 2000 Euro.



Bei Stornierung einer Individualreise (zum Beispiel Hotelbuchung bei Eigenanreise) ist die Versicherungssumme bei Card Complete vergleichsweise niedrig (1250 Euro) und bei Diners Club auf öffentliche Verkehrsmittel beschränkt.



Muss eine Reise abgebrochen werden, so übernimmt American Express bis zu 3000 Euro für die vorzeitige Rückreise und für ungenutzte Reiseleistungen. Pay Life übernimmt nur die Kosten der Rückreise, und Diners Club limitiert die Kosten dafür mit 1500 Euro. Eine Leistung für ungenutzte Reiseleistungen gibt es bei diesen beiden Kreditkarten nicht. Card Complete bietet bei Reiseabbruch gar keinen Versicherungsschutz. „Generell sind die Versicherungssummen bei einer Stornierung von Pauschalreisen niedrig“, sagt Wahl, die hier insbesondere bei hochpreisigen Reisen eine eigene Stornoversicherung empfiehlt.

Medizinische Leistungen

Bei den Kosten für den Heimtransport aus medizinischer Notwendigkeit sticht im Vergleich die generelle Deckung ohne Limit ins Auge. Ambulante und stationäre Behandlungen sind sind nur bei American Express (mit 220.000 Euro) und Pay Life (500.000 Euro) begrenzt Diese beiden Anbieter beschränken auch etwaige Bergekosten auf 110.000 bzw. 35.000 Euro pro Person. Bei Pay Life müssen hier zusätzlich 75 Prozent der Reise mit der Karte bezahlt worden sein.

Selbstbehalte und Deckungslücken

Allgemein gilt, dass bei Stornierung der Reise ein Selbstbehalt von 20 Prozent vorgesehen sein kann und nicht jeder Stornogrund eine Leistung der Versicherung garantiert. Insbesondere bei chronischen und psychischen Erkrankungen sehen viele Versicherungen Leistungsausschlüsse vor. American Express fällt bei den medizinischen Leistungen außerdem durch die fragwürdige Klausel auf, alle versicherten Personen unter 80 Jahre alt sein müssen.