Die ÖBAG, die Österreichische Beteiligungs AG, verwaltet die Beteiligungen der Republik Österreich an einigen börsennotierten Unternehmen, etwa an der OMV, der Telekom Austria oder der Österreichischen Post. Die Republik ist 100-Prozent-Eigentümerin. Am Freitag ist ÖBAG-Hauptversammlung. Dabei soll Infineon Austria-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka (58) laut Kronenzeitung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Zuvor hieß es, sie solle ÖBAG-Aufsichtsratspräsidentin werden.

Seit 2022 ist der gebürtige Burgenländer Günther Ofner (67), Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, ÖBAG-Aufsichtsratsvorsitzender als Nachfolger von Helmut Kern.