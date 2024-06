Die nächste Hiobsbotschaft aus der gebeutelten Modebranche: Am Dienstag wurde von Scotch & Soda Austria, der österreichischen Tochtergesellschaft des Fashion-Labels aus den Niederlanden, ein Konkursantrag gestellt am Handelsgericht Wien gestellt.

Laut Gläubigerschutzverband Creditreform belaufen sich die Passiva auf rund 1,14 Millionen Euro. 24 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Beantragt ist ein Konkursverfahren, wobei einer Unternehmensschließung zugestimmt wird, sollte der Insolvenzverwalter diese anordnen. Doch die Pleite nimmt noch größere Ausmaße an. Die europäische Alleingesellschafterin befindet sich aktuell nämlich selbst in einem Insolvenzverfahren.

Nach Konkurs im Vorjahr

Ins Straucheln geriet Scotch & Soda Europe schon früher. 2023 wurden logistische Probleme als Insolvenzauslöser angegeben. Nun sind neben Österreich auch die Niederlande, Belgien und Luxemburg betroffen. In den fünf Ländern zählt man insgesamt mehr als 700 Mitarbeiter. Ein Drittel der 92 betriebenen Shops befinden sich in den Niederlanden. Laut einer Aussendung des Unternehmens werde aber an einem möglichen Relaunch gearbeitet.