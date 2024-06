Dieses steirische Unternehmen sagt Produktionsausfällen den Kampf an

Das Jungunternehmen Selmo will mit einer patentierten Lösung zur algorithmischen Steuerung und Überwachung von Maschinen durchstarten. Erste namhafte Kunden wurden an Land gezogen, in Söding wird jetzt ein neuer Standort eröffnet.