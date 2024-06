In der vorletzten Woche sorgte die Kündigung von rund 20.000 Photovoltaik-Einspeisetarifen durch die Energie AG (EAG) Oberösterreich bundesweit für Schlagzeilen. Statt den bisher mindestens 15,73 Cent pro kWh an Vergütung gibt es mit dem angebotenen Neuvertrag nur noch dynamische Tarife – auf Basis des Referenzwerts für PV, den die E-Control jeden Monat veröffentlicht – und der zuletzt bei 3,12 Cent/kWh lag. Begründet wurde der Schritt damit, dass die Erzeugungsspitze bei PV bis Jahresende höher liegen werde als der Verbrauch. Soll heißen: Es wird immer wieder mehr PV-Strom erzeugt als tatsächlich verbraucht werden kann – mit entsprechenden Folgen für die internationalen Marktpreise.

Bei der Energie Steiermark wurde, wie berichtet, betont, dass man keine Kündigungen von PV-Einspeiseverträgen vornehme. Der steirische Landesenergieversorger setzt schon seit Längerem auf dynamische Tarife. Bei Neuverträgen werden derzeit 4,63 Cent je kWh (exkl. Umsatzsteuer) geboten, der Tarif wird quartalsmäßig angepasst. Für Altverträge gibt‘s (die bis Ende 2022 abgeschlossen wurden) gibt es heuer 11,79 Cent/kWh – die Tarife werden bei diesem Modell jeweils im letzten Quartal für das gesamte darauffolgende Jahr festgesetzt.

Auf die Aussage des Konzerns, wonach es bei der Energie Steiermark keine Kündigungen gebe, meldeten sich indes einige Leserinnen und Leser bei der Kleinen Zeitung. Tenor: „Stimmt nicht, wir wurden von der Energie Steiermark gerade erst informiert, dass unser Vertrag mit Ende Juni gekündigt wird.“

Kündigungsschreiben für PV-Einspeisetarife © Faksi

Wie passt das zusammen? Konzernsprecher Urs Harnik spricht von Einzelfällen und erklärt das so. Diese Kunden hätten ihre ursprünglichen Verträge mit der „Energie Steiermark Natur GmbH“ abgeschlossen. Diese Gesellschaft sei aber im Vorjahr aufgelöst worden. „Ein paar Dutzend Kunden“ – um die es jetzt geht –, seien dann vorübergehend direkt bei der Energie Steiermark „geparkt worden“. ihr alter Tarif, er lag bei 37,33 Cent/kWh sei ihnen bis 30. Juni 2024 auch weiter garantiert worden, so Harnik. „Da es das alte Unternehmen rechtlich aber nicht mehr gibt, erhalten diese Kunden – so gewünscht – nun aber weiterhin den Bestandskundentarif der Energie Steiermark mit 11,79 ct/kWh.“ Das ist deutlich weniger als früher, sei aber dennoch einer der höchsten in Österreich, so Harnik.