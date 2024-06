FTI-Pleite und die Folgen: Was Reisekunden jetzt beachten müssen

Auch in Österreich sind von der Insolvenz von Europas drittgrößtem Reisekonzern mehr als 10.000 Kundinnen und Kunden betroffen – und das kurz vor der Sommerreisezeit. Was nun rechtlich gilt, was bei Rückerstattungen zu beachten ist und wo der Insolvenzschutz für Pauschalreisen gilt. Ein Überblick.