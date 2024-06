Der nach TUI und DER Touristik drittgrößte Reisekonzern Europas, FTI mit Sitz in München, ist insolvent. Von der Pleite ist auch die österreichische Zweigniederlassung in Linz mit 70 Mitarbeitern betroffen und auch alle Marken von FTI, nämlich 5vorFlug in Deutschland, die BigXtra GmbH sowie die Mietfahrzeugsmarken DriveFTI und Cars and Campe.

Für die Kunden bedeutet das, dass noch nicht begonnene Reisen voraussichtlich ab Dienstag, den 4. Juni, nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Was die bereits angetretenen Reisen betrifft, „arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass sie planmäßig beendet werden können“, hieß es vom Unternehmen. Eine Hotline wurde unter +49 (0)89 710 45 14 98 eingerichtet. Es gibt auch eine Support-Website unter https://www.fti-group.com/de/insolvenz

Deutschland lehnte weitere Hilfen ab

Die FTI Group mit etwa 11.000 Beschäftigten war in der Pandemie, die die Branche in eine schwere Krise stürzte, in Bedrängnis geraten. Dann bekam der Konzern 595 Millionen Euro staatliche Hilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Und ein Lichtblick tat sich durch ein Konsortium unter Führung des US-Finanzinvestor Certares auf, das die FTI Group für einen Euro übernehmen und 125 Millionen Euro frisches Kapital in das Unternehmen stecken wollte.

Buchungszahlen unter den Erwartungen

Doch die Buchungszahlen blieben deutlich hinter den Erwartungen. „Dazu kommt, dass zahlreiche Lieferanten auf Vorkasse bestanden haben. Es kam zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf, der bis zum Closing des Investorenprozesses nicht mehr überbrückt werden konnte“, teilt FTI mit. Dem „Handelsblatt“ zufolge soll sich bei FTI kurzfristig eine Deckungslücke in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages aufgetan haben. Der deutsche Bund habe nach Verhandlungen am Wochenende weitere Hilfen für das Unternehmen abgelehnt.

Urlauber werden zurückgeholt

Jetzt ist der 2021 gestartete Deutsche Reisesicherungsfonds am Zug. Er soll sich bei einer Pleite eines Reiseanbieters um die Erstattung der Vorauszahlungen der Kunden, gegebenenfalls den Rücktransport gestrandeter Urlauber sowie deren Unterbringung bis zum Rücktransport kümmern.

Der von der deutschen Touristikwirtschaft organisierte und vom deutschen Justizministerium beaufsichtigte Fonds war nach der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019 gegründet worden. Die Versicherung hatte damals wegen einer Haftungsbeschränkung nur einen Bruchteil der Kosten ersetzt, der Staat sprang mit Millionen ein. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus von zehn Prozent auf 4,1 Milliarden Euro und erwirtschaftete einen Ertrag in zweistelliger Millionenhöhe. Hauptgesellschafter war zuletzt die ägyptische Investoren-Familie Sawiris.