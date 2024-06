Der negative Trend der vergangenen Monate mit höheren Arbeitslosenzahlen in der Steiermark setzt sich fort: Mit Stand Ende Mai 2024 waren 31.220 Personen als arbeitslos beim AMS gemeldet, im Jahresabstand ein Plus von 3298 Personen oder 11,8 Prozent. Inklusive der Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer liegt das Plus gar bei zwölf Prozent. 40.139 Steirerinnen und Steirer sind zurzeit ohne Beschäftigung.

Ein Trend, der sich ebenfalls bereits in den letzten Monaten abzeichnete: Männer (plus 14,5 Prozent) sind zurzeit deutlich stärker von der steigenden Arbeitslosigkeit als Frauen (plus 8,5 Prozent) betroffen. Zu tun hat das primär mit den – männlich dominierten – Sektoren „Bau“ und „Industrie“, wo die Arbeitslosigkeit besonders stark steigt. Unter den Regionen verbuchte Weiz (plus 39,9 Prozent) vor Voitsberg (plus 24,5 Prozent) den stärksten Zuwachs.

Bau und Industrie als Sorgenkinder

„Angesichts der Entwicklung der letzten zwölf Monate und vor allem der herausfordernden Situation im Industriebereich und der Bauwirtschaft musste mit dieser Höhe der Arbeitslosigkeit gerechnet werden“, erläutert AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.

Bei der geschätzten unselbständigen Beschäftigung bleibt die Situation mit 550.000 Personen nahezu unverändert (-0,1 Prozent). Die geschätzte Arbeitslosenquote stieg somit um 0,5 Prozentpunkte auf, verhältnismäßig immer noch moderate, 5,4 Prozent. Bei der Anzahl der dem AMS Steiermark gemeldeten offenen Stellen wird ein Rückgang zum Vorjahr von 18,1 Prozent auf 13.093 verzeichnet.

AMS-Landesgeschäftsführung Karl-Heinz Snobe und Yvonne Popper-Pieber mit Josef Edler (Gärtnerei Edler) © AMS Steiermark

Zu Ende ging Ende Mai die alljährliche „Business Tour“ des steirischen AMS. Dabei wurden rund 2100 Unternehmen im ganzen Bundesland besucht. „Um bei personellen Fragen zu unterstützen und über die Förderangebote des AMS zu informieren“, wie es vonseiten des Arbeitsmarktservice heißt.

Größte steirische Online-Lehrstellenbörse

Um Lehrlinge, die Fachkräfte von morgen, dreht sich indes wieder die nächste Woche: Bei der größten steirischen Online-Lehrstellenbörse (Next step: #Lehre) präsentieren vom 11. bis 14. Juni 2024 etwa 60 renommierte Betriebe aus Gewerbe, Handwerk und Industrie 370 offene Lehrplätze. Veranstaltet wird der Online-Event vom AMS, der WKO-Sparte Gewerbe und Handwerk sowie „Die Industrie“.