Der negative Trend am steirischen Arbeitsmarkt hält an. „Flaute statt Frühjahrsbelebung“, heißt es in einer Aussendung des Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark. In Zahlen gegossen bedeutet der Befund, dass Ende April um 12,4 Prozent mehr Menschen ohne Job vorgemerkt waren, als vor einem Jahr. Inklusive der Schulungsteilnehmer liegt das Plus sogar bei 13,3 Prozent, in Summe haben zurzeit also 41.810 Steirerinnen und Steirer keinen Job. Nur in Oberösterreich fällt der Negativ-Trend zurzeit noch stärker aus. Dort legte die Zahl der arbeitslosen Menschen im Jahresabstand um 18,8 Prozent zu. Am anderen Ende der Skala steht Kärnten mit einem verhältnismäßig geringen Plus von 4,9 Prozent.

Welche Schlüsse der Blick auf die statistischen Details zulässt? Nun, zurzeit sind von der steigenden Arbeitslosigkeit Männer (+16,5 Prozent) deutlich stärker betroffen als Frauen (+7,5 Prozent). Das hat primär damit zu tun, dass die Arbeitslosigkeit in gewissen Branchen deutlich überproportional steigt, die mehrheitlich männliche Beschäftigte aufweisen. Ins Auge sticht zurzeit vor allem das deutliche Plus in der steirischen Industrie (+24,6 Prozent) sowie in der Bauwirtschaft (+22,2 Prozent).

Ein „verblüffter“ AMS-Chef

Wenig erbaulich ist zurzeit auch der Aussicht auf die kommenden Monate. Erst jüngst wurde ja ein beträchtlicher Jobabbau beim Automobilspezialisten Magna angekündigt. „Die Probleme im heimischen Automotivbereich werden wir ab dem Sommer spüren“, sagt dazu AMS-Steiermark-Chef Karl-Heinz Snobe. Der sich trotz aller Eintrübung noch immer „verblüfft“ zeigt, „wie robust der Arbeitsmarkt insgesamt scheint“.

Die geschätzte Arbeitslosenquote steigt in der Steiermark um 0,6 Prozentpunkte und liegt jetzt bei 5,7 Prozent. Österreichweit der viertbeste Wert, hinter Oberösterreich (4,3 Prozent), Salzburg (4,9 Prozent) und Tirol (5,6 Prozent). Rund 13.000 offene Stellen sind gegenwärtig dem AMS Steiermark gemeldet – ein Rückgang von einem Fünftel.