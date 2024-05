„Ohne unsere Yoga-Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit zwei Studios abgehalten haben, wäre es nicht wirtschaftlich gewesen, aufzusperren“, schildert Marlies Tschernitz, „Hausherrin“ vom Streklhof in Velden, der Ende April in die Saison startete. Viele Betriebe am Wörthersee seien erst seit Christi Himmelfahrt offen. Und ein Rundruf bei Touristikern zeigt: Ohne ein überzeugendes Zusatzangebot ist der Mai trotz der zahlreichen Feiertage alles andere als ein Selbstläufer.

Tschernitz ist mit dem Auftakt trotzdem zufrieden: „Noch ist es überschaubar, zu Fronleichnam sind wir aber ausgebucht.“ Ende des Monats wird es kärntenweit dann die höchste Auslastung im Mai geben, heißt es von der Kärnten Werbung. Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner fügt hinzu: „Vor allem der Mai ist ein Monat, in dem die Gäste kurzfristig und wetterabhängig buchen.“ Nach der Zurückhaltung aufgrund von Regentagen schaue es für das Pfingstwochenende aber bereits besser aus. Dass die Feiertage heuer so früh fallen, sei auch eine Herausforderung, etwa in Regionen wie den Hohen Tauern, wo die Betriebe später aufsperren.

Juni unter schwierigen Vorzeichen

Bereits in der Vorwoche ging es am Weißensee mit Schifffahrt und Sommerbergbahn los und auch die Mountainbike-Trails sind schon geöffnet. „Derzeit ist die Buchungslage im Mai sogar stärker als im Juni“, schildert Christopher Gruber, Geschäftsführer der Tourismusregion Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee. Doch neben den ausbleibenden Feiertagen spiele hier auch die Fußball-Europameisterschaft eine Rolle: „Bei jeder Euro zeigt sich, dass Gäste, etwa aus Deutschland und den Niederlanden, da eher nicht auf Urlaub fahren“. Bereits bestätigen kann dies Silke Egger, Obfrau vom Verband der Kärntner Privatvermieter: „Ende Juni ist die Nachfrage spärlich.“ Doch auch der Mai mache sie etwas ratlos, der trotz der Feiertage schwächer als im Vorjahr verläuft: „Die Anfragen sind deutlich zurückgegangen.“

Im Mai ist auch Golfen in Kärnten unter Urlaubern beliebt © Tine Steinthaler/Kärnten

Was in der Vorsaison gut ankommt

„Es läuft alles noch durchwachsen“, heißt es auch von Kärntens Hotelierssprecher Sigismund Moerisch. Daher sei es nötig, mit Wellness-, Kulinarik- oder Freizeitangeboten ein Gesamtpaket anzubieten. Internationale Golf-Gruppen sorgten in seinem Hotel in Seeboden für einen frühen Saisonstart Mitte April. Im Gail- und Lavanttal sowie in Mittelkärnten setzt man indes auf Slow-Food-Reisen, die etwa zum Brot backen und Speck machen einladen. Genuss zieht auch bei Urlaub am Bauernhof: „Es ist sehr gut angelaufen, allerdings wird die Buchungsdauer kürzer.“ Für zusätzliche Nächtigungen im Raum Villach sorgen gerade Stand-Up-Paddler, die das „Lake Rocks Festival“ am Faaker See anzieht. „Es wird jedes Jahr größer. Wir müssen mehr solche Events auf die Beine stellen“, ist Regionschef Georg Overs überzeugt.