„Die Stimmungslage in der Branche ist derzeit eigentlich sehr gut“, betont Klaus Friedl. Der steirische Gastronomie-Obmann erwartet für den Mai vor dem Hintergrund der Maifeiertage, der zahlreichen Erstkommunionsfeierlichkeiten, des nahenden Muttertags und des darauffolgenden Pfingstwochenendes „Topumsätze für viele Betriebe“. Bereits jetzt zeige sich, dass die Buchungs- und Reservierungslage vielerorts sehr gut sei, so Friedl. Gäste sollten, so seine Empfehlung, insbesondere für größere Runden „unbedingt reservieren, sonst hat man vielerorts fast keine Chance auf einen Platz“. Dieser Trend sei ohnehin schon länger zu beobachten, „wer mit größeren Gesellschaften auswärts essen geht oder eine Feier in einem Lokal plant, sollte auch an den Wirt denken und rechtzeitig buchen“. Das sei in den Unternehmen auch für die vielfach nach wie vor schwierige Personalplanung entscheidend. Denn auch wenn sich die Lage am steirischen Arbeitsmarkt zuletzt eingetrübt hat, „wir kämpfen nach wie vor mit einem Fachkräftemangel“, so Friedl.