Ob Entwicklung und Produktion von Innenraum-Komponenten wie Stauschränke oder Trennwende oder auch sogenannte In-Flight-Entertainment-Systeme – „wir können den gesamten Lebenszyklus abdecken, bis hin zur finalen Zulassung inklusive Instandhaltungsmanagement“, betont Walter Starzacher. Der Gründer von AMES, steirischer Spezialist für die Innenraumausstattung von Flugzeugen, kann derzeit auf eine ganze Reihe von neuen Großaufträgen verweisen.

Die Unternehmensgruppe mit aktuell 41 Beschäftigten, Hauptsitz in Peggau und Vertriebsstandort in Dublin, konnte in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben weltweit bereits mehr als 2000 Umbauten von kundenspezifischen Flugzeugkabinen abwickeln. Jetzt kommen weitere hinzu. Denn nach „pandemiebedingt herausfordernden Jahren ist die Branche wieder voll auf Kurs“, wie betont wird. AMES konnte zuletzt gleich drei Projekte an Land ziehen. So unterstützt das Unternehmen die AUA bei der Einführung der Boeing B787 Dreamliner. Starzacher: „Wir bringen das Interieur auf den Standard der österreichischen Fluglinie, nehmen die Adaptionen im Innenraum vor und sind darüber hinaus in Logistik und Projektbegleitung tätig.“ Für eine weitere europäische sowie eine südamerikanische Fluglinie werden wiederum Innenraum-Umbauten bei den Airbus-Großflugzeugen des Typs A380 vorgenommen. „Wir sind stolz darauf, uns als zentrale Anlaufstelle für Umbauten dieser südamerikanischen Airline etabliert zu haben. Jüngst haben wir erfolgreich den Innenraum der Airbus-Modelle A319 und A320 für dieselbe Fluggesellschaft umfassend an ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst“, so Starzacher. „Die aktuellen Aufträge unterliegen höchsten Geheimhaltungen. Insgesamt ist die Auftragspipeline aber gut gefüllt. AMES kann über einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten eine stabile und hohe Auslastung vorweisen.“

| Start für den Ausbau in Peggau: Martin Ziegerhofer, Geschäftsführer von Herbitschek Bau, AMES-Geschäftsführer Daniel Maier, AMES-Eigentümer Walter Starzacher und Hannes Tieber, Bürgermeister von Peggau © AMES/Doris Sporer

Das Auftragshoch führt nun auch dazu, dass am Hauptsitz in Peggau investiert wird. Mehr als eine Million Euro fließen in neue Fertigungsflächen. Auf gut 500 zusätzlichen Quadratmetern wird in den nächsten Monaten eine neue Montagehalle aufgezogen, die u. a. mit zusätzlichen CNC-Fertigungsmaschinen bestückt wird. Auch bestehende Flächen werden adaptiert. „Die zusätzlichen Kapazitäten ermöglichen uns eine verbesserte interne Betriebslogistik. Unser Ziel ist es, unsere hohen Qualitätsstandards und unsere Flexibilität zu stärken und weiterhin die weltweit einzigartig kurzen Lieferzeiten für Flugzeugkabinen-Bauteile sicherzustellen – auch bei einem erhöhten Ausstoß“, so Starzacher. Fünf neue Mitarbeiter für Produktion und Engineering werden für den Standort Peggau nun gesucht. Die turbulentere Phase, die während der Pandemie die gesamte Branche erfasst hat, sei „abgehakt“, so Starzacher. „AMES hat während der Pandemie viel an eigenem Geld investiert, kein Personal abgebaut und die Organisation aufrecht erhalten. Dass weiterhin qualifizierte Ressourcen vorhanden sind, macht sich nun bezahlt.“