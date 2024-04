Erst vor Kurzem hat der langjährige Wirtschaftskammer- und Eurochambres-Präsident Christoph Leitl seinen 75. Geburtstag gefeiert – begleitet von einem neuen Buch. In „Europa und Ich. Eine politische und persönliche Zeitreise“ (Ecowing Verlag) hat sich der „leidenschaftliche Europäer“ in Eigendefinition „lösungsorientiert und konstruktiv mit den Herausforderungen der EU auseinandergesetzt“, wie er bei der Buchpräsentation im Skyroom des Styria Media Centers betont.

Sein aktueller Befund zur anhaltenden Konjunkturschwäche und sinkenden Wettbewerbsfähigkeit: „Wir fallen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Innovation zurück – und das nicht schleichend, sondern spürbar und deutlich.“ Er appelliert, dass sich die EU auf ihre Stärken konzentriert und Defizite, „wie die Regulierungswut“, abbaut. Eine „riesige Chance sehe ich in den Begabungen und Talenten der Europäer, vor allem der Jungen.“ Um das volle Potenzial nutzen zu können, brauche es aber ein „talentorientiertes Bildungssystem“. Man sollte sich, so Leitl, an der Berufsausbildung in Österreich orientierten, „da sind wir an der Weltspitze, wie EuroSkills- und WorldSkills-Bewerbe zeigen und das liegt daran, dass hier die Stärken entsprechend gefördert werden“.

Sein Wunsch für die nahende EU-Wahl: „Ich hoffe, dass europäische Themen im Vordergrund stehen und wir nicht einen Abklatsch der Argumente der Nationalratswahl, Stichwort Probegalopp, erleben müssen.“ Von den Kandidatinnen und Kandidaten fordere er, „dass sie nicht nur österreichische Interessen in der EU vertreten, sondern auch EU-Meinungen nach Österreich bringen – das ist wichtig und notwendig, die EU ist, kurz gesagt, unsere Lebensversicherung“, so Leitl.

„Ich möchte aber kein Muppet sein“

Inwieweit seine ÖVP noch das Etikett der „Wirtschaftspartei“ verdient, will er nicht kommentieren, „mein Grundprinzip ist, mich nicht in innenpolitische Themen einzumischen, weil es sonst heißt, aha, jetzt kommentiert der Alte von oben herunter, ich möchte aber kein Muppet sein“. Ob die ÖVP mittelstandsorientiert sei, müssten die „Mittelständler selbst beurteilen, aber vielleicht muss sich die ÖVP da und dort auch bei der Nase nehmen“.

Er vermisse aber in ganz Europa wirtschaftspolitische Kraft: Er sei überzeugt, dass Europa etwas anbieten könne: „Ein leistungsmotiviertes, kreatives und innovatives Wirtschaftssystem.“ Dafür benötige es mehr Verständnis für Wirtschaft und mehr Leistungsanreize – beides sei „auf europäischer Ebene und in Österreich unterentwickelt, hier ist wahnsinnig viel Bewusstseinsbildung nötig“.

Eine Lanze bricht er für die junge Generation, mit der er über das „European Youth Forum“ in Neumarkt seit vielen Jahren den Austausch pflege. „Ich mache dort die Erfahrung, dass Europas Jugendliche weniger in den Rückspiegel, sondern durch die Windschutzscheibe nach vorne schauen – sie haben auch ihre Sorgen, rund um das Klima und den sozialen Zusammenhalt – das thematisieren sie auch“, sie seien aber „wesentlich positiver und optimistischer“ als das bisweilen unterstellt wird. „Das ist auch gut so – wir dürfen den Optimismus nicht den Amerikanern und den Fleiß den Asiaten überlassen.“