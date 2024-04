Aus dem laut Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) 2,2 Milliarden Euro schweren Wohn- und Baupaket (bis 2027) sollen 100 Millionen Euro aus Bundesmittel zur Ankurbelung des Wohnbaus nach Kärnten fließen. 1500 zusätzliche Wohnungen sollen so in Kärnten zusätzlich entstehen, erklärt Nehammer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch auf einer Baustelle in Klagenfurt: 600 neue Eigentumswohnungen, 600 neue Mietwohnungen und 300 Wohnungssanierungen. Die Maßnahme soll neben weiteren, wie dem Handwerkerbonus und gestützten Wohnbaudarlehen (1,5 Prozent für maximal 200.000 Euro), der Bauwirtschaft starke Impulse liefern und dafür sorgen, dass „im besten Fall die Preise runtergehen“, so Nehammer.