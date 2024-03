Annette Mann in der ZiB2

AUA-Chefin zur Gewerkschaft: „Mich hat jetzt auch noch keiner angerufen“

Am Donnerstag und Freitag muss die AUA mehr als 400 Flüge streichen. Annette Mann, Vorstandsvorsitzende der Airline, betont in der ZiB2: Setzt sich die Gewerkschaft mit ihrer Forderung durch, werde „die AUA in ihrer jetzigen Form keine Zukunft mehr haben“.