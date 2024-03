Später Frost, Starkregen und Hagel – diese Wetterkapriolen haben in den vergangenen Jahren oft auch das Weingut Taggenbrunn schwer getroffen „Vor fünf Jahren hatten wir 90 Prozent Ernteausfall. Im Vorjahr hat der Hagel 60 Prozent vernichtet“, zählt der Unternehmer und Burgherr Alfred Riedl auf. Doch der Gründer der Jacques Lemans Gmbh ließ sich nicht entmutigen: „Wir haben so viel Liebe investiert.“ Und auch eine erhebliche Summe Geld. Mittlerweile belaufen sich die Investitionen insgesamt auf rund 108 Millionen Euro. „Darin sind der Kaufpreis, die Erdbewegungen und die Bauten enthalten“, sagt der Unternehmer. Doch man habe auch viel Handarbeit etwa bei den Schlosserarbeiten gebraucht, weil Auflagen des Denkmalschutzes erfüllt werden mussten und die Baustellen in der Hanglage eine Herausforderung für Spezialisten waren. Darüber hinaus hat Riedl bei der Auswahl der Materialien auf hohe Qualität und historische Authentizität geachtet, was die Kosten ebenfalls hinaufgetrieben hat.