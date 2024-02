Manchmal ist es recht einfach. „Heuriger bezeichnet in Österreich ein Lokal, in dem Wein ausgeschenkt wird“, weiß Wikipedia. Und genau so ein „unkomplizierter“ Heuriger befindet sich jetzt im spektakulären Steinraum im Erdgeschoß und auf der Terrasse des Weinguts von Georg Lexer und Sem Kegley in Karnburg.