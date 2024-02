Das Gastro-Sterben in der Steiermark schreitet voran. Bereits 16 Gastro-Betriebe schlitterten 2024 in die Insolvenz. Im Vorjahr gingen 93 Wirtshäuser in der Steiermark pleite und mussten schließen. Hohe Betriebskosten, erhöhte Grundproduktpreise, Fachkräftemangel und veränderte Personalwünsche werden immer wieder als Hauptgründe genannt. In der Steiermark kämpft man nun für das Kulturgut „Wirtshaus“.