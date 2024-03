110.000 Menschen sind seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 aus dem Land nach Österreich geflohen. Rund 70.000, so schätzt es Andreas Achrainer, Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung, seien zurzeit noch im Lande.

Gemeinsam mit AMS-Chef Johannes Kopf versucht Achrainer jetzt, öffentlich Druck aufzubauen. Das Anliegen der beiden? Eine bessere Integration von Ukraine-Vertriebenen in Österreichs Jobmarkt. Denn dort ist der allergrößte Anteil noch gar nicht angekommen.

Nur 17.400 Vollversicherte

Ein Umstand, der laut Kopf und Achrainer zur „Inaktivitätsfalle“ führen könne und das „Waiting-Dilemma“ hervorrufe – sprich: Viele hoffen auf eine baldige Rückkehr, die allerdings Integrationsbemühungen hemmt. „Ich sage offen, es gelingt mir nicht, wirklich zufrieden zu sein“, lässt Johannes Kopf wissen. Zurzeit seien 17.400 Ukrainerinnen und Ukrainer vollversichert, 3600 weitere geringfügig beschäftigt. Rechne man Kinder, Alte, Behinderte oder Selbstständige hinzu, blieben noch immer 15.000 bis 20.000 Menschen übrig, die wahrscheinlich arbeitsmarktfähig seien, am Jobmarkt aber nicht auftauchten. Johannes Kopf: „Das ist ziemlich viel.“

Als Erklärung bemühen die beiden Experten ein wahres Bündel an Themen. Fehlende Sprachkenntnisse und Kinderbetreuungsmöglichkeiten führen sie ebenso an wie die hochkomplexe Anrechnung von Ausbildungen im Gesundheits- und Pflegebereich. Dazu geselle sich bei Vertriebenen die Sorge, aus der Grundversorgung zu fallen, wenn man eine Arbeit beginnt.

Einheitliche Regelung fehlt

Zwar seien mittlerweile Möglichkeiten für den Zuverdienst geschaffen worden. Aber nicht in allen Ländern, schildert Achrainer eines der Hauptprobleme. Kärnten, Niederösterreich und Salzburg hätten dies bisher noch nicht umgesetzt, anderswo würden wiederum Informationen oder ein Online-Berechnungstool fehlen.

Als weiteres Hemmnis wird der Vertriebenenstatus angeführt, der immer nur von März zu März um ein Jahr verlängert werde. Hier knüpfen auch zwei Forderungen der beiden Experten an: ein Daueraufenthaltstitel und eine Neuzuordnung. Weg von der für Asylwerber gedachten Grundversorgung, hin in die Sozialhilfe, bei der eine Zusammenarbeitspflicht bestünde.

Situation in Steiermark und Kärnten

In der Steiermark sind laut aktuellen Zahlen des AMS übrigens in Summe 1380 Ukrainerinnen und Ukrainer unselbstständig beschäftigt. Diesen stehen zurzeit 351 arbeitslos gemeldete Menschen und 424 Personen in Schulungen gegenüber. In Kärnten stieg die Zahl der Beschäftigten auf 619 (2022: 396) bei einem Frauenanteil von rund 70 Prozent. 2023 gab es 107 geringfügig Beschäftigte und 95 vorgemerkte Arbeitslose. Etwa 1000 Personen befinden sich in der Grundversorgung.