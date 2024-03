Die Deutsche Bahn (DB) streikt und auch der Bahnverkehr in Österreich ist davon betroffen. Von Dienstag, 2 Uhr, bis Mittwoch, 2 Uhr, wird die Arbeit im Personenverkehr niedergelegt. Im Güterverkehr soll die Arbeitsniederlegung bereits am Montagabend um 18 Uhr beginnen und ebenfalls 24 Stunden dauern. Grund ist das Scheitern neuer Tarifverhandlungen.

ÖBB raten von Reisen ab

Das jüngste Angebot, die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 38 auf 36 Stunden zu verkürzen, wurde von den Arbeitnehmervertretern abgelehnt. Gewerkschaftschef Claus Weselsky kündigte an, Streiks in Zukunft wesentlich spontaner als bisher als Kampfmittel einzusetzen - Arbeitgeber und Passagiere werden die Auswirkungen zu spüren bekommen.

In Österreich wird daher an Lösungen gearbeitet, um die Auswirkungen auf den heimischen Bahnverkehr abzufedern. So werden bei den heimischen Bundesbahnen bereits genaue Fahrpläne erstellt. Generell raten die ÖBB aber von Reisen nach Deutschland ab. Vor allem die stark frequentierte Strecke Wien-Frankfurt dürfte von mehreren Zugausfällen betroffen sein.

Wegen Bauarbeiten am Deutschen Eck werden aber ohnehin einige Züge über Zell am See umgeleitet. Die ÖBB empfehlen dennoch, bereits geplante Reisen noch umzubuchen, dies sei auch mit Sparschienen-Tickets möglich.

GDL wirft DB Provokation vor

Die Deutsche Bahn hatte die Gewerkschaft erst am Sonntag zu Tarifverhandlungen für Montag eingeladen. „Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird“, erklärte Personalvorstand Martin Seiler. Mit Blick auf die GDL-Forderung nach einem schriftlichen Angebot meinte er, es sei nicht zielführend, in dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen.

Die GDL erklärte am Abend, die Bahn setze die Provokation fort und zwinge die GDL unweigerlich und zum Leidwesen der DB-Kunden die Auseinandersetzung fortzuführen. „Die GDL-Einigungsvorschläge, liegen seit 23. Jänner 2024 auf dem Tisch der DB und die Vorstandsetage hat nichts Besseres zu tun, als Arbeitsverweigerung zu begehen.“ Anstatt ein schriftliches Angebot vorzulegen und darüber mit der GDL tragfähige Lösungen im Rahmen von Tarifverhandlungen zu finden, werde weiter „in der PR-Kampagne so getan, als ob die GDL nicht kompromissbereit wäre“.