Im Jänner 2024 ging der Verbraucherpreisindex laut Statistik Austria auf 122,4 Punkte zurück. Damit lagen die Verbraucherpreise in Österreich um 4,5 Prozent über dem Niveau von Jänner 2023. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2023 verminderte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,2 Prozent. „Zu Jahresbeginn 2024 ist die Teuerung in Österreich auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 gefallen. Der Rückgang auf 4,5 % erklärt sich überwiegend durch die Verbilligung der Haushaltsenergie im Jahresvergleich. Besonders die Strompreise, die vor einem Jahr aufgrund massiv verteuerter Netzkosten deutlich angestiegen waren, wirkten im Jänner 2024 preisdämpfend“, erläutert Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Deutliche Preissteigerungen gab es mit einem durchschnittlichen Plus von 9,1 Prozent weiterhin in der Gastronomie und Hotellerie. Ohne die Preiszuwächse in diesem Segment läge die Inflation in Österreich bei 3,3 Prozent. Die Preise für Restaurants und Hotels beeinflussten die Inflationsrate mit einem Plus von 1,18 Prozentpunkten und waren damit wichtigster Treiber der Inflation.

Haushaltsenergie billiger

Die Preise für Wohnung, Wasser und Energie stiegen durchschnittlich um 4,2 Prozent und damit weniger stark als noch im Dezember. Hauptverantwortlich waren dafür die Preise für Haushaltsenergie, die sich deutlich verbilligten (minus 5,4 Prozent). Dazu trug vor allem die Preisentwicklung von Strom bei, insgesamt dämpfend wirkten hier weiterhin die Strompreisbremse, der Netzkostenzuschuss für GIS-befreite Haushalte sowie der Stromkostenergänzungszuschuss für Haushalte mit mehr als drei Personen.Die Verteuerung der Mieten (inkl. Neuvermietungen) blieb konstant (Jänner und Dezember jeweils plus 9,1 Prozent. Bei der Instandhaltung von Wohnungen nahm der Preisdruck ab.

Brot wurde billiger

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen durchschnittlich um 5,4 Prozent, also etwas weniger stark als im Dezember. Insbesondere die Preisentwicklung bei Brot und Getreideerzeugnissen trug zu dem Rückgang der Teuerungsrate gegenüber dem Vormonat bei. Auch die Fleischpreise verteuerten sich weniger kräftig. Gemüse hingegen blieb teuer