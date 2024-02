Teuerung, Lohnnebenkosten, Arbeitszeiten: Nur drei der für Arbeitnehmer hochaktuellen Themen, die bei der Podiumsdiskussion der Kärntner Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zur AK-Wahl heute, Donnerstag, zur Sprache kommen werden.

Sechs Gruppierungen stellen sich der Kärntner AK-Wahl von 4. bis 13. März: Günther Goach von der FSG/Sozialdemokratische Gewerkschafter:innen in der AK, Manfred Mischelin von den Freiheitlichen Arbeitnehmern – FPÖ (FA–FPÖ), Christian Struger von der FCG-ÖAAB, Roland Ressmann von den Alternativen, Unabhängigen Gewerkschafter:innen Kärnten (AUGE/UG), vom Gewerkschaftlichen Linksblock (GLB) Cristina Tamas sowie Roswitha Tomic, Allgemeine Liste Gesundheitspersonal (ALG).

Amtsinhaber Goach 2019 weit voraus

Rund 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind wahlberechtigt. Die FSG erreichte 2019 77,6 Prozent der Stimmen, FA-FPÖ 13,1 Prozent, FCG-ÖAAB (5,7 Prozent), die Grünen 2,6 Prozent und der GLB 1 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 38,8 Prozent.

Diskutiert wird am Donnerstag, 15. Februar, um 18 Uhr im AK-Konferenzsaal am Bahnhofplatz 3 in Klagenfurt. Wer nicht live vor Ort teilnehmen kann, kann die Podiumsdiskussion hier via Livestream verfolgen.