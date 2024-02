„2023 war angesichts der internationalen Entwicklungen ein wirtschaftlich höchst herausforderndes Jahr. Trotzdem haben sich im Schnitt 13 Steirerinnen und Steirer pro Tag selbständig gemacht und damit Leistungswillen und Eigenverantwortung unter Beweis gestellt“, betont der steirische Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk. Die aktuell veröffentlichte Gründerinnen- und Gründerbilanz zeigt, dass sich im Vorjahr 4912 Personen selbständig gemacht haben – damit, so die WK, gab es lediglich im Rekordjahr 2021 um 33 Neugründungen mehr. Auf die Steiermark entfallen damit 13,5 Prozent aller bundesweiten Firmengründungen. Rechnet man noch die selbständigen Personenbetreuer dazu, waren es sogar 5958 Neugründungen.

Herk sieht darin auch ein „positives Zeichen für den Gesamtstandort“, schließlich seien es die Unternehmerinnen und Unternehmer, die „Arbeitsplätze und damit Wohlstand im Land schaffen“.

Workshops, Gründertrainings, Sprechtage

Eine Schlüsselrolle sieht man dabei auch im Gründerservice, das 2023 in Summe 36.681 Kundenkontakte verzeichnete, darunter waren 11.938 Beratungen. „Wir bieten umfangreiche Workshops, Gründertrainings und Sprechtage an, die von den angehenden Gründerinnen und Gründern auch hervorragend genutzt werden“, betont Markus Reiter, Leiter des Gründerservice in der WKO Steiermark. „Wir erleben im Gründerservice seit geraumer Zeit einen Trend zur nebenberuflichen Tätigkeit, dieser hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Unsere Arbeitswelt wird hier immer bunter und vielfältiger“, so Reiter.

Dahinter stecke vor allem der Wunsch nach mehr Flexibilität und Eigenverantwortung, was sich auch in der aktuellen Motivumfrage der WKO widerspiegelt: Demnach war der Wunsch ein zweites berufliches Standbein zu schaffen für 17,1 Prozent der Gründerinnen und Gründer das Hauptmotiv, gefolgt vom Ziel das Einkommen zu steigern (13,3 Prozent) sowie dem Streben nach flexiblerer Zeit- und Lebensgestaltung (11,4 Prozent).

Das Durchschnittsalter bei den steirischen Einzelunternehmen (ohne selbständige Personenbetreuer) liege aktuell bei 35,7 Jahre, der Bundesschnitt liegt leicht darüber bei 36,2 Jahren. Gegliedert nach Rechtsformen, machen die Einzelunternehmen mit einem bundesweiten Anteil von 82,1 Prozent das Gros der Gründungen aus, gefolgt von der GmbH (13,8 Prozent). In der Steiermark weist die Gründerstatistik auch für 2023 einen hohen Frauenanteil von 45,8 Prozent.