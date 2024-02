600 Gemeinden ohne Nahversorger als Potenzial für die autonomen UniBoxen mit rund 1000 Artikeln des täglichen Bedarfs ortete Unimarkt-Geschäftsführer und -Eigentümer Andreas Haider 2021. Mittlerweile gibt es 17 UNIBoxen in Oberösterreich und der Steiermark und alle werden bis Monatsende geschlossen. Eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) mache das Selbstbedienungskonzept unrentabel, bestätigte die UniGruppe einen Bericht in den „Oberösterreichischen Nachrichten“.

Das Konzept – Zutritt mit Bankomatkarte oder App, der Kunde scannt und zahlt selber – wurde auch von anderen Anbietern verfolgt. Zum Leidwesen der Betreiber gilt jedoch das Öffnungszeitengesetz von maximal 76 Stunden pro Woche. Man wollte eine Gleichstellung mit dem Tankstellengesetz, sah einen Verstoß gegen die Erwerbsfreiheit und den Gleichheitsgrundsatz (auch, weil Selbstvermarkter rund um die Uhr anbieten dürfen). Doch nun hat der VfGH nach einer Beschwerde der Kärntner „Ackerbox“ entschieden, dass Selbstbedienungsboxen keine von den Einschränkungen des Öffnungszeitengesetzes ausgenommenen Warenausgabeeinrichtungen (wie etwa Zigarettenautomaten) sind.

„Werden uns bis Ende Februar von sämtlichen Uniboxen verabschieden“

Unimarkt-Eigentümer Andreas Haider nennt die Entscheidung laut OÖN „katastrophal“ und zieht daraus Konsequenzen: „Wir werden uns bis Ende Februar von sämtlichen Uniboxen verabschieden.“ Ohne Rund-um-die-Uhr-Öffnung sei ein Betrieb nicht wirtschaftlich. Das Konzept und die Technik will Haider in den zur UniGruppe gehördenden Nah&Frisch-Hybridmärkten weiterverwenden, wo am Vormittag Mitarbeiter im Geschäft seien und am Nachmittag die Kunden selbst scannen und bezahlen würden. Gedacht sei das Konzept vorerst für den ländlichen Raum.

Derzeit gibt es 130 Unimarkt-Filialen. Für das mit Ende Februar auslaufende Geschäftsjahr rechnet Haider in den OÖN mit einem Umsatzplus (2022/23: 446 Millionen Euro), das aber auf Preiserhöhungen zurückzuführen sei. „Ob wir heuer schwarze Zahlen schreiben, wird eine enge Partie.“