„Wir liegen mit den bisher erwirtschafteten Umsätzen bei allen vier Stores deutlich zweistellig über unserer Planung“, sagt Ivana Jezidzic. Sie begleitete den Marktstart vor zwei Monaten als Head of Sales und übernahm am 1. Februar die Geschäftsführung der Woolworth Österreich GmbH. „Die Marke ist auch nach all den Jahren beliebt und bekannt“, lautet ihr Resümee.

Insgesamt plant Woolworth den Aufbau eines Filialnetzes mit mindestens 140 Standorten in Österreich. „Dazu gehört auch, in allen Landeshauptstädten präsent zu sein“, so Ivana Jezidzic. Demnächst wird beispielsweise eine Filiale in Klagenfurt eröffnet. In Wien sind bis Mitte des Jahres sogar mindestens drei Neueröffnungen geplant. Den Anfang machen zwei Stores im Vio Plaza Meidling und im Einkaufzentrum Lugner City. Im Sommer folgt der dritte Store in Floridsdorf. Wien nehme aufgrund seiner Struktur und des Einzugsgebiets eine herausragende Stellung bei der weiteren Expansion ein. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit der Zeit in jedem Bezirk mindestens einen Store zu betreiben“, kündigt Jezidzic an.

Das Unternehmen

Die Woolworth GmbH ist ein deutsches Handelsunternehmen mit über 650 Kaufhäusern bundesweit. 1879 hat Woolworth den Discount-Einzelhandel maßgeblich geprägt. Heute ist das Unternehmen die am stärksten wachsende Kaufhauskette in Deutschland. Ein vielfältiges Sortiment mit Waren des täglichen Bedarfs zeichnen Woolworth aus. Die Produktpalette reicht von Dekorations- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie und Geschenkartikeln bis hin zur Bekleidung für die ganze Familie.

Mit seinem Handelskonzept sieht das Unternehmen in Deutschland Potenzial für über 1500 Kaufhäuser und die Chance, die notwendige Frequenz in die Innenstädte zu bringen, um diese langfristig zu stärken. Im Mai 2023 wurden die ersten Filialen in Polen eröffnet. Der Markteintritt in Österreich erfolgte Ende 2023. Woolworth beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende, bietet 15 verschiedene Aus- und Weiterbildungsberufe an und stellt jährlich rund 200 Auszubildende bundesweit ein.