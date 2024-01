„Sie können ein Restaurant oder ein Hotel zum Erfolg oder in den Ruin führen, es genügen oft vier Wörter“ – mit drastischen Formulierungen und einem Verbot will Italiens Tourismusministerin Daniela Santanchè gegen unlautere Online-Bewertungen von Tourismusbetrieben vorgehen. „Hotels leben von Bewertungen, 85 Prozent der Buchungen werden digital getätigt und all das hängt von Bewertungen ab.“ Es brauche daher ein Instrument, mit dem sich das Thema „regulieren“ lasse.