Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Portugals Notenbankchef Mario Centeno ihre Leitzinsen früher senken als zuletzt gedacht. Die EZB sollte mit ihrer Entscheidung nicht bis Mai warten, da es keine Anzeichen für zusätzlichen Inflationsdruck gebe, sagte das EZB-Ratsmitglied am Dienstag in einem Interview mit Econostream Media.

Er gehe davon aus, dass die Zentralbank „im nächsten Quartal“ bestätigen werde, dass die Inflation auf dem Weg sei, auf das mittelfristige Ziel von zwei Prozent zu fallen. Die Inflationsrate von 2,9 Prozent in der Eurozone im Dezember sei eine „gute Nachricht“, denn sie sei „geringer als vom Markt erwartet und weniger als die in den Prognosen berücksichtigten Basiseffekte“. „Die Entscheidung, die . . . Zinssätze vorerst beizubehalten, ist angemessen, und wir werden entscheiden, wann wir sie senken werden, und zwar früher als wir bis vor kurzem dachten“, ergänzte Centeno. „Ich kann nicht sagen, wann, aber ich kann ... sagen, dass die jüngsten Entwicklungen bei der Inflation und der Wirtschaft uns den Zeitpunkt der Lockerung (der Geldpolitik) offensichtlich näher gebracht haben“, sagte er.

Aktienmärkte setzen schon länger auf Zinssenkungen

Die Anleger setzen darauf, dass die EZB in diesem Jahr mehrere Zinssenkungen vornehmen wird, wobei der erste Schritt im März oder April erfolgen dürfte. Einige Entscheidungsträger haben jedoch angedeutet, dass es länger dauern könnte, bis sie sicher sind, dass die Inflation unter Kontrolle ist.

Nach Ansicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau wird die EZB die Zinssätze in diesem Jahr senken, sobald sich die Inflationserwartungen auf ihr Ziel von zwei Prozent eingependelt haben. „Wir werden die Zinssätze in diesem Jahr senken, wenn die Inflationserwartungen solide bei zwei Prozent verankert sind, und zwar mit effektiven und dauerhaften Daten“, sagte das Ratsmitglied der EZB. Villeroy hatte es in einer Neujahrsansprache an den französischen Finanzsektor abgelehnt, einen Zeitrahmen zu nennen. Er sagte, dass sich die EZB bei ihren Entscheidungen von den Daten leiten lassen und nichts überstürzen werde.