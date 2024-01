Inklusive der 7855 Teilnehmenden an Schulungen sind damit momentan 49.331 Personen in der Steiermark ohne Beschäftigung (plus 3449 Personen oder plus 7,5 Prozent). „Dieser Zuwachs der Arbeitslosigkeit von 6,8 Prozent liegt im Schnitt der vergangenen Monate“, erklärt der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. „Die gegenwärtige Rezession wirkt sich schon seit längerem insbesondere auf die Branchen Bau und Industrie aus, dazu kommt die zu dieser Jahreszeit übliche Saisonarbeitslosigkeit am Bau“, so Snobe weiter, der angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds von einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in den nächsten Wochen und Monaten ausgeht.