Der Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta startet jetzt auch in der EU. Nutzer aus der Europäischen Union bekommen schon seit ein paar Tagen auf der Threads-Website einen Countdown zu sehen, der am 14. Dezember ausläuft. Und zwar um 12 Uhr. Ein weiterer Hinweis: Wer in der mit Threads verbundenen App Instagram nach „Ticket“ sucht und auf das kleine Symbol drückt, das nach der Suche erscheint, bekommt eine rotierende Karte mit Startdatum und dem eigenen Benutzernamen zu sehen. Threads ist eine Alternative zu Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter) oder aufstrebenden Netzwerken wie Bluesky.

Meta hatte beim Start von Threads im Juli die Europäische Union ausgelassen und auf über 100 andere Länder gesetzt. Der Konzern begründete dies mit rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf „neue Digitalgesetze“. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte damit das Doppelpaket Digital Services Act (DSA) und Digital Markets Act (DMA) gemeint gewesen sein – und die automatische Verknüpfung der Nutzerdaten von Instagram und Threads könnte unter Umständen Probleme für Meta mit sich bringen.

„Spoiler“ kann ausgeblendet werden

Threads komme auf knapp 100 Millionen mindestens einmal im Monat aktive Nutzer, sagte Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg im Oktober. Threads hatte nach dem Start im Juli binnen weniger Tage die Marke von 100 Millionen Anmeldungen geknackt. Danach ging die Aktivität der Nutzer jedoch wieder zurück. Zuckerberg zeigte sich weiter überzeugt, dass aus Threads in einigen Jahren ein Dienst mit einer Milliarde Nutzer werden könnte. Instagram-Chef Adam Mosseri stellte bereits im Oktober in Aussicht, dass Threads in wenigen Monaten schließlich auch in der EU verfügbar werden könnte.

In der Aufmachung ähnelt Threads sehr stark Elon Musks Dienst X. Textnachrichten können publiziert werden, mehrere Postings untereinander ergeben einen Thread. Mit dem Herzsymbol werden Beiträge „geliked“, mit den zwei Pfeilen „regeposted“. Lustige Erweiterung: Beinhalten Postings Wörter wie „Spoiler“ oder „Finale“, kann man sie automatisch ausblenden lassen.