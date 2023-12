Hohe Zinsen sind Gift fürs Gold, dem viele Wirkungen zugeschrieben werden - Renditen zählen nicht dazu. Wenn nun in einer Phase hoher Zinsen der Preis des Goldes durch die Decke schießt, wirft das Fragen auf. Natürlich, als sicherer Hafen hat Gold in instabilen Zeiten Konjunktur. Wo aber geraten Bomben und Granaten schneller in Vergessenheit als auf Finanzmärkten?