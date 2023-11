Rabatttage wie der morgige Black Friday und der darauffolgende Cyber Monday haben schon bessere Zeiten erlebt. Jedenfalls aus geschäftlicher Sicht. Da erwartet der Handelsverband heuer Pro-Kopf-Ausgaben in der Höhe von 274 Euro, nominell um acht Prozent weniger als 2022. Auch geht die Zahl derer leicht zurück, die die (seit Wochen) allerorten beworbenen Angebote nutzen wollen, es sind aber immer noch 62 Prozent der Bevölkerung, sagt der jüngste „Consumer Check“ von Mindtake. „Inflationsbereinigt bedeutet das ein deutlich zweistelliges Umsatzminus“, bilanziert Handelsverbandschef Rainer Will vorab und rechnet mit einem Gesamtumsatz von 450 Millionen Euro in Österreich.