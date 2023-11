Ein Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962 ist am Montag in New York um 51,7 Millionen Dollar (48,45 Mio. Euro) versteigert worden. Es handelt sich um den zweithöchsten Betrag, der jemals für ein Auto auf einer Auktion bezahlt wurde, wie das Auktionshaus Sotheby‘s mitteilte. Der leuchtend rote Sportwagen hatte 38 Jahre lang einem Sammler aus den USA gehört, bevor am Montagabend den Besitzer wechselte. Wer der erfolgreiche Bieter war, gab Sotheby‘s nicht bekannt.

Mehr Geld in einer Auktion erzielte nur ein Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, das im vergangenen Jahr für 135 Millionen Euro versteigert worden war, erklärte Sotheby‘s. Dennoch lag der für den Ferrari erzielte Preis unter der von Experten erwarteten Summe von mindestens 60 Millionen Dollar.

Auto mehrmals den Besitzer

Der Sportwagen belegte den zweiten Platz bei einem 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring in Deutschland. Nach mehreren Rennen in Italien wurde er Ende der 1960er-Jahre in die USA exportiert. Dort wechselte das Auto mehrmals den Besitzer, bevor es 1985 in die Hände eines Sammlers aus Ohio gelangte, der es am Montag verkaufte.