Das kann sich durchaus sehen lassen. Thomas Preining bekam zur Belohnung des DTM-Meistertitels von Porsche eine Einladung zu den Rookie-Tests der WEC in Bahrain. Dort durfte der Österreicher erstmals den Porsche 963 Hypercar ausprobieren. In 1:50,603 drehte Preining die fünftschnellste Runde.

Der Schnellste bei den Tests war Robert Shwartzman im Ferrari 499P in 1:48,559 vor Norman Nato im Jota-Porsche 963 (1:49,130). Für Preining bedeuten die Testrunden, „viel über die Technologie zu lernen, viele Informationen zu verarbeiten und viele Fragen zu stellen. Aber mein Debüt im Porsche963 hat mir wirklich viel Spaß gemacht“, sagte der Oberösterreicher nach dem Testtag.

Ob Preining im kommenden Jahr in der WEC zu sehen sein wird, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Er selbst sagte im Rahmen einer Porsche-Pressekonferenz, dass er eher an „die Titelverteidigung in der DTM“ denkt.