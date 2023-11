Zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik waren wieder der Einladung von Spartenobmann Gerhard Wohlmuth zur Verleihung des Handelsmerkurs am 7. November in der Alten Universität gefolgt, darunter Landtagspräsidentin Manuela Khom, WKO Steiermark-Präsident Josef Herk, Raiffeisen-Landesbank Vorstandsdirektor Rainer Stelzer, GRAWE-Generaldirektor Klaus Scheitegel und Energie-Steiermark-Kunden GmbH Geschäftsführer Josef Landschützer. Nahezu 100 Bewerbungen gab es für den begehrten Preis, die Endauswahl dafür wurde einmal mehr von einer hochkarätigen Jury getroffen (u. a. Daniela Gmeinbauer, Kleine Zeitung Geschäftsführer Thomas Spann oder ORF Steiermark Landesdirektor Gerhard Koch).

In der Kategorie 1 (Unternehmen bis zehn Mitarbeiter) fiel die Wahl auf die Firma Buben & Zörweg GmbH. Das Gröbminger Unternehmen wurde 1995 von Harald Buben und Christian Zörweg – beide damals noch Studenten gegründet. Heute gilt es als weltweiter Marktführer für exklusive Uhrenbeweger und Hochsicherheitssafes. Die Produkte werden weltweit in über 75 Ländern angeboten – bei einer Exportquote von 95 Prozent. Die B&Z-Kollektionen können jedoch nicht nur bei den bereits angesprochenen Uhren- und Schmuckhändlern, sondern auch in ausgwählten B&Z-Markenboutiquen und In-Shop-Boutiquen erlebt und erworben werden.

Mit Probiotic auf Erfolgskurs

In der Kategorie 2 (über zehn Mitarbeiter) überzeugte die Jury „Institut Allergosan pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH“ mit Sitz in Graz. Ziel des Unternehmens ist das gesundheitliche Fundament des Menschen zu stärken, noch bevor Krankheiten entstehen – und das mit dem, was die Natur dafür bereitgestellt hat. Dieses Ziel hat sich vor mehr als 30 Jahren Anita Frauwallner gesetzt, als sie ihr Institut Allergosan in Graz gründete – und diesem Grundsatz ist sie bis heute treu geblieben. Das Institut beschäftigt sich mit dem Handel und Verkauf von Produkten aus natürlichen Substanzen wie probiotischen Bakterien, Pflanzenextrakten oder Mineralstoffen. Die Probiotikmarke Omni-Biotec ist mittlerweile nicht nur im deutschsprachigen Raum die Nummer 1 – im Ranking der weltweit stärksten Probiotikamarken belegt sie seit Anfang 2023 den dritten Platz.

„Seit 101 Jahren alles, was man braucht“

Die Kategorie „Lebenswerk“ ging an Josef Bund, der mit seinem Landkauf Bund in Wieden bei Straden „seit 101 Jahren – alles, was man so braucht, aus einer Hand“ zur Verfügung stellt. Der Landkauf Bund ist ein gut sortierter Spar-Markt mit einem reichhaltigen Angebot von Produkten der Produzenten in der Umgebung, ein Café mit satten Frühstücksangeboten, ein Bauprofi-Fachmarkt, eine Tankstelle mit Waschanlage und zum Drüberstreuen noch ein Transportunternehmen – der Inbegriff des Nahversorgers und noch vieles mehr. Denn dem Familienunternehmen ist es gelungen, in den 101 Jahren seines Bestehens jedes Jahr wirtschaftlich erfolgreich abzuschließen. Wie? „Mit viel Durchhaltevermögen, Fleiß und familiärem Zusammenhalt haben wir auch schwierige Zeiten gemeistert“, sind die Bunds zurecht stolz. So soll es auch weitergehen, denn sie wissen: „Es ist die Vielfalt, die unser Unternehmen erfolgreich und einzigartig macht und natürlich die Treue und Wertschätzung unserer Kundinnen und Kunden.“