„Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage das Angebot kurz- bis mittelfristig weiterhin übersteigen wird“, so Novo-Nordisc-Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens um 29 Prozent auf 58,7 Mrd. Dänische Kronen (7,9 Mrd. Euro), während der Betriebsgewinn (EBIT) um 33 Prozent auf 26,9 Mrd. Kronen kletterte. Damit fuhr das Unternehmen bei beiden Kennziffern Rekorde für sich ein - auch dank starker Geschäfte mit dem Diabetesmittel Ozempic, das wie Wegovy den appetitzügelnden Wirkstoff Semaglutid enthält. Seine Jahresziele hatte der Konzern im Oktober zum dritten Mal in Folge angehoben.

Novo Nordisk erwartet ein weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum für seine beiden Top-Medikamente. Jorgensen warnte allerdings, dass die Engpässe bei Wegovy kurz- bis mittelfristig anhalten würden. Da das Unternehmen den Appetit auf die Abnehmspritze nicht stillen könne, sei die Zahl der Patienten, die mit der Behandlung beginnen könnten, weiter begrenzt. „Während die Lieferkapazitäten für Wegovy schrittweise erweitert werden, bleibt die Versorgung mit den niedrigeren Dosierungen in den USA eingeschränkt, um eine fortlaufende Versorgung zu gewährleisten“, erklärte das Unternehmen. Im August hatte Novo mitgeteilt, dass die im Mai begonnenen Beschränkungen für neue Patienten in den USA wahrscheinlich bis 2024 andauern werden.

Rasant wachsender Markt

Die Abnehmspritze, die Mitte 2021 in den USA und im Sommer auch in Deutschland auf den Markt kam, hat Novo nicht nur zu Rekordumsätzen verholfen, sondern es auch zum wertvollsten europäischen börsennotierten Unternehmen vor dem Luxusgüterkonzern LVMH gemacht. Der Markt für Adipositas-Medikamente wächst derzeit rasant. Die enorme Nachfrage nach den Behandlungen zur Gewichtsreduzierung könnte nach Einschätzung von Experten bis zu zehn konkurrierende Produkte mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Milliarden Dollar (95 Mrd. Euro) innerhalb eines Jahrzehnts hervorbringen, vor allem in den USA.

Im August hatte Novo mit Spannung erwartete neue Studiendaten veröffentlicht, die zeigten, dass die Abnehmspritze neben dem Gewichtsverlust auch einen klaren medizinischen Nutzen bringen könnte. In einer klinischen Studie reduzierte das Mittel das Risiko eines schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisses - wie Schlaganfall und Herzinfarkt - um 20 Prozent. Bei Novo befeuert das Hoffnungen, dass die Daten Wegovy vom Image eines Lifestyle-Medikaments befreien könnten. Der Konzern erklärte in seiner Quartalsbilanz, im September und Oktober bei den Behörden in den USA und der Europäischen Union Anträge auf Zulassung von Wegovy zur Verringerung des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse eingereicht zu haben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Antrag laut Novo eine vorrangige Prüfung gewährt.