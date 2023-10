Die größten Rückläufe bei Campinggästen in der vergangenen Sommersaison gab es leider in der Steiermark und Kärnten. Insgesamt zieht sich durch die Auswertung des Online-Portals „camping.info“ eine durchwachsene Bilanz: Die Zu- und Abnahmen der Campingnächtigungen sind je nach Bundesland verschieden. Vor allem Unwetter und Hochwasser sorgten dafür, dass im Süden und Südosten sinkende Übernachtungszahlen registriert wurden. Die Steiermark verzeichnete mit minus 20,9 Prozent den größten Rückgang, in Kärnten sanken die Übernachtungszahlen um 6,9 Prozent. Gleichzeitig war Camping in Stadtnähe besonders beliebt: In Wien legten die Übernachtungen auf Campingplätzen im Vergleich zum Sommer 2022 um plus 28,5 Prozent zu.

Der leichte Rückgang der Sommermonate ist dabei zum größten Teil dem Inlandstourismus zuzuschreiben. Die Anzahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank im Sommer 2023 mit um rund neun Prozent, wobei die Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland nur um minus 0,8 Prozent abnahmen. Während Camping im eigenen Land in der Coronazeit einen Boom erfuhr, werden Urlaube für Österreicher, insbesondere auf deutschen, niederländischen und südeuropäischen Campingplätzen nun wieder attraktiver.

Campinggäste sind Stammgäste

Gegenüber dem Sommer 2019, dem Vergleichszeitraum vor der Coronakrise, sind die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen jedoch um 9,19 Prozent gestiegen. Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Campingportals, ergänzt: „Im Juli und August, den wichtigsten Monaten der Campingsaison, sind die Nächtigungen auf österreichischen Campingplätzen im Vergleich zum Vorjahr trotz Inflation und damit einhergehender Konsumzurückhaltung nur leicht zurückgegangen. Die Analysen bestätigen, dass Camping mit nur einem leichten Minus im Sommer 2023 sowie mit einem Plus von über neun Prozent zum Jahr 2019 eine äußerst beliebte und stark nachgefragte Urlaubsform ist.“ Für Juli und August wurden 4,3 Millionen Nächtigungen österreichweit verzeichnet.