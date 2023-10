Bald ist es wieder so weit: Wer am 31. Oktober die Haustür öffnet, sollte mit gruselig verkleideten Kindern und Jugendlichen rechnen, die einem „Süßes oder Saures?“ entgegenrufen. Schon jetzt beschert Halloween dem stationären Handel klingelnde Kassen – auch in Kärnten. Vor allem Jugendliche sind in Feierlaune, wie eine Umfrage der KMU Forschung Austria bestätigt. Sie geben durchschnittlich 25 Euro für Süßigkeiten, Kostüme, Kürbisse oder Schminkutensilien aus.

Längst ist Halloween, ursprünglich aus Irland in die USA importiert, nämlich auch bei uns weit verbreitet. „Für den Kärntner Einzelhandel ist Halloween eine wichtige Zeit. Die steigenden Ausgaben und das wachsende Interesse vor allem bei jungen Menschen bieten große Chancen für unsere heimischen Geschäfte. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Einzelhändler:innen auch heuer wieder von diesem Trend profitieren werden“, unterstreicht Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten (WK).

Halloween in Zahlen © WKO

Alter macht den Unterschied

Die Bedeutung des Festes unterscheidet sich in Kärnten zwischen den Altersgruppen zum Teil erheblich: Während immerhin 53 Prozent der 15- bis 29-Jährigen angeben, Halloween zu feiern, tut dies bei den über 60-Jährigen immerhin jede und jeder Fünfte. Jene Konsumenten, die für Halloween shoppen, geben im Durchschnitt etwa 25 Euro aus. Das ist zwar der gleiche Betrag wie im Jahr 2022, jedoch erwarten die Unternehmer auch bei den Gesamtausgaben mit vier Millionen Euro eine leichte nominelle Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. In Restösterreich wird indes tiefer in die Taschen gegriffen. Laut Handelsverband würden die Zugewinne jedoch vollständig von der Inflation aufgefressen.

WK-Spartenobmann Haberl: „57 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner wollen zwar gleich viel investieren wie im letzten Jahr, ein Drittel hat dafür jedoch weniger budgetiert.“ Während 2022 acht Prozent der Befragten angaben, mehr als im Vorjahr anzuschaffen, sind es heuer um einen Prozentpunkt mehr. Die meisten Einkäufe werden wieder auf den stationären Handel entfallen, den die Kunden zu 86 Prozent nutzen wollen. 14 Prozent kaufen online ein. Vor allem Dekoartikel stehen hoch im Kurs und auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Viele wünschen sich gesündere Lebensmittel. „Ich bin zuversichtlich, dass unsere Einzelhändler von diesem Trend profitieren werden, indem sie hochwertige Produkte und einzigartige Erlebnisse für die Halloweensaison anbieten“, ist Haberl überzeugt.