Betritt man das knapp ein Hektar große Weidegebiet der Familie Gradwohl in Floing, ist die Aufregung groß. Laut schnatternd und wild flatternd kommen sie einem entgegen: die 80 Gänse von Claudia Gradwohl. Sie zählen ihre letzten Tage. In einem Monat ist Martini. Dann heißt es nicht nur in den Gasthäusern „Jetzt ist Gansl-Zeit“, sondern auch in den Küchen von Herr und Frau Österreicher.