„Die heurige Ganslsaison gehört zu den allerbesten, die wir je hatten“, freut sich Hannes Tschemernjak vom Gasthof Tschebull am Faaker See, von wo 1986 der Grundstein für die Wirtekooperation "Gansl- und Spargelwirte", die 2014 in "Die Aufkocher" umbenannt wurden, gelegt wurde. An die 2000 Portionen hat der Wirt seit 7. Oktober aufgetischt, morgen gibt es die letzten Köstlichkeiten von der Mostviertler Weidegans, mit deren Qualität Tschemernjak sehr zufrieden ist: "Natürlich sei das Produkt durch Verteuerung von Futter, Logistik und Energie teurer, aber dennoch kein "Luxusgut" geworden, wie manche Medien fälschlich berichtet hätten". Obwohl er den Preis für die Ganslportion mit "sehr vielen Beilagen" um vier Euro auf 34,90 Euro erhöhen musste, seien die Stammgäste treu geblieben. Als Dankeschön ihnen gegenüber habe er gar nicht die ganze Teuerung auf den Preis umgelegt, betont Tschemernjak, der nicht nachvollziehen kann, dass manche Wirte heuer kein Gansl angeboten haben.

Bei Hannes Tschemernjak vom Gasthof Tschebull geht morgen die beste aller Ganslsaisonen zu Ende © (c) Kleine Zeitung / Weichselbraun (Helmuth Weichselbraun)

"Die Nachfrage war sehr gut, wir sind sehr, sehr zufrieden", freut sich Gänse-Produzent Hans Taferner vom Lindlhof in St. Andrä im Lavanttal über eine „spannende“ Ganslsaison. Sein artgerecht gehaltenes Federvieh, das beim Auslauf auch herrlichen Ausblick hat, fand schon seit dem 10. Oktober reißenden Absatz, nächste Woche ist er ausverkauft. Trotz teuerungsbedingter Preiserhöhung um zwei Euro pro Kilogramm auf 16,50 Euro hätte ihm seine Kundschaft, darunter etwa 20 Wirte von Kärnten bis Tirol, die Treue gehalten. "Wir sind sehr flexibel und können auch aufgrund unserer eigenen, EU-zertifizierten Schlachtanlage vor Ort, wo unsere Tiere gut behandelt werden, hohe Qualität liefern", betont Taferner, der auch Daunen-Produkte herstellt. Die anfänglichen Bedenken und Ängste vor einem Absatzrückgang aufgrund der Preissteigerungen seien unberechtigt gewesen: "Wir haben keine Einbußen erlitten". Wohl aber seien die Produktionskosten „brutal“ in die Höhe geschossen, besonders bei hochwertigen Futtermitteln, die man heuer aufgrund von Hitze und Trockenheit verstärkt zukaufen musste.

Preiserhöhung ist keine Willkür

"Es hat sich alles verteuert", spürt auch „Ganslmutter“ Iris Stromberger, Obfrau der Arge Kärntner Bio-Weidegans, deren vier Mitglieder gemeinsam etwa 3000 Gänse produzieren. Stromberger, die die Ställe mit Gas beheizt, zieht in Pirkfeld unter der Burg Hochosterwitz 1500 bis 2000 Bio-Weidegänse mit hofeigenem Bio-Futter und viel Liebe auf: "Die Teuerung fängt bei der Glühbirne an und hört bei der Schaufel zum Mistputzen auf". Auch sie musste daher den Kilopreis ab Hof anheben. Er wurde um drei Euro auf 22 Euro erhöht. "Die Preiserhöhung ist nicht Willkür, sondern notwendig", betont die Landwirtin, die in ihrer Buschenschänke „Brunnerhof“ bis 11. Dezember Ganslspezialitäten um 35,90 Euro anbietet.

Iris Stromberger und Franz Krinner servieren Gansl bis 11. Dezember © (c) Kleine Zeitung / Weichselbraun (Helmuth Weichselbraun)

"Wir haben lange überlegt, wie viel Preiserhöhung wir unseren Kunden zumuten können. Die Gans solle ja schließlich kein „Luxusgut“ werden, dass man sich nicht mehr leisten könne, wie manche Medien fälschlich berichtet hätten", sagt Stromberger. Die extreme Preissteigerung um das Vierfache – bei ungarischen Gänsen von vier auf 16 oder gar 18 Euro pro Kilo - betreffe nur ausländische, von der Vogelgrippe betroffene Gänse, die mit ukrainischem Getreide gefüttert würden. "Wir von der Arge Österreichische Weidegans sind heuer gut aufgestellt". Die Preissteigerung betrage nur 20 bis 30 Prozent und decke die Teuerung nicht ab. Bei ihr sei der Absatz gleich geblieben, nur hätten die Wirte heuer schon früher bestellt.

Auch bei „Aufkocher“ – Obmann Emanuel Stadler vom Metzgerwirt in Radenthein geht eine gute Ganslsaison nächste Woche zu Ende. "Die Nachfrage war sehr hoch", hat er bemerkt. Daran hätten auch Preise, die vor einem Jahr in der Gastronomie noch undenkbar gewesen seien, nichts geändert. Sein Gansl zum Preis von 32,80 Euro sei um zwei Euro teurer geworden. Der Gast habe das verstanden und trotzdem reserviert. Ein Gansl sei nach wie vor etwas Besonderes und daher hochpreisig, aber dennoch leistbar, meint Iris Stromberger: "Man muss sich manchmal etwas Gutes und nicht alltägliches leisten, sonst wird man herblebig".