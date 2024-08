Ein Wirtschaftspreis mag schön wirke, etwa in der Auslage oder im Büro der Chefin oder des Chefs. Ein Primus hingegen kann auch unmittelbar für mehr Kundschaft und einen direkteren Zugang zu Partner und Lieferanten sorgen. Diese Erfahrung machten etwa die Preisträger des Primus für Nachhaltigkeit im Jahr 2022 - die Sinnstifterei Felber aus Birkfeld. Eine Traditionsbäckerei, die vor gut 25 Jahren auch mit der eigenen Schokoladeproduktion begonnen hat. „Wir waren immer schon regional und haben nachhaltig gearbeitet“, sagt Stefan Felber. Die Bewerbung für den Primus 2022 hat dann aber nochmals den Blick auf das eigene Tun geschärft. Und das mit Erfolg. Man hat nicht nur den Primus erhalten, sondern bei der Erweiterung des Betriebes um eine Konditorei in Gleisdorf auch gleich die Wirkung der Auszeichnung gespürt. „Man ist in den Medien, die Leute kennen einen und hatten einen Bezug zu uns auch, wenn sie uns davor nicht kannten“, sagt Felber, der den Betrieb in dritter Generation führt. Die vierte Generation ist mit den Söhnen Johannes und Heinz auch schon im Betrieb am Start. Mittlerweile hat man rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, macht 3,5 Millionen Euro Jahresumsatz und hat über 300 Partner in der Region - vor allem Bauern und Direktvermarkter, mit denen man in der Schokoladeherstellung kooperiert.