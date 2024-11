Zu Beginn unserer Recherche drängt sich beim Thema Missbrauch von Schusswaffen eine zentrale Frage auf: Warum sind Amokläufe in den USA so viel häufiger als in Österreich? Woran liegt es, dass es in Amerika jedes Jahr zu Hunderten von Massenschießereien kommt? Die häufigste Antwort am Stammtisch lautet meist: „Weil die Waffengesetze dort viel zu lasch sind und jeder überall sofort eine Waffe kaufen kann.“

Waffengesetze in Österreich

In Wirklichkeit ist es jedoch anders. Nur weil Vorfälle wie der Doppelmord von Kirchberg im Mühlviertel oder Stiwoll die Ausnahme sind, bedeutet das nicht, dass es außerhalb der Jägergemeinschaft keine Waffen in Privatbesitz gibt. Welche Waffen darf man in Österreich besitzen und welche nicht? Wie gut werden die Gesetze eingehalten, und warum ist der Missbrauch von Schusswaffen hierzulande viel geringer als in Amerika? Diese und weitere Fragen haben wir mit Expertinnen und Experten besprochen.

Video-Reportage