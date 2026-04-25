Im Rahmen ihres Sozialprojekts engagierte sich eine Firmgruppe der Pfarre Köflach für das Young-Caritas-Projekt „Aktion Herz“ und zeigte dabei großen Einsatz. Die Firmlinge standen vor dem Spar-Markt in Köflach und sammelten Spenden in Form von haltbaren Lebensmitteln. Diese wurden anschließend ins Haus des Lebens gebracht, wo sie von der Caritas-Beratungsstelle zur Existenzsicherung an bedürftige Menschen im Bezirk weitergegeben werden.

Der Einsatz von Matthias, Tobias, Chrysanth, Nolan, Maximilian, Luca und Matthias hat sich gelohnt: In nur drei Stunden kamen insgesamt 320 Kilogramm Lebensmittel im Wert von 1280 Euro zusammen. Diese Aktion zeigt eindrucksvoll, welche Wirkung gemeinsames Engagement entfalten kann.