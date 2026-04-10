Am vergangenen Mittwoch hatte sich eine junge Katze in luftigen Höhen verstiegen. Am frühen Abend war sie auf einen Baum geklettert und schaffte es in rund 20 Metern Höhe schließlich nicht mehr aus eigener Kraft nach unten. Um den Stubentiger zu retten, wurde die Feuerwehr Voitsberg alarmiert.

Damit die Kameraden die Katze erreichen konnten, wurde die Feuerwehr Köflach mit einer Drehleiter nachalarmiert. Nach rund einer Stunde konnte das Kätzchen erfolgreich eingefangen und seiner glücklichen Besitzerin übergeben werden.