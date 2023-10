Hochbetrieb herrscht in vier Nächten der kommenden Woche in den vier Tunnels der Tunnelkette Pack: Assingberg, Herzogberg, Kalcherkogel und Mitterberg. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, werden in allen diesen Tunnels umfangreiche Wartungsarbeiten durchgeführt, allerdings eben nur nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh.