Eigentlich hatte Alexander Jantscher nicht immer vor, sich selbstständig zu machen. Seit 2017 arbeitet der gelernte Tischler aus Kainach in der Tischlerei Jantscher, die damals noch Riegl hieß. Mit der Pensionierung des langjährigen Inhabers Konrad Riegl musste ein neuer Geschäftsführer her. "Wir haben zwei Jahre überlegt, wie wir eine Lösung finden, am 1. Juli habe ich den Betrieb offiziell übernommen", erklärt Jantscher. In der Werkstatt neben dem dazugehörenden Möbelgeschäft in der Maltesergasse 8 in Voitsberg werden Arbeitstische, Maschinenteile und Möbel angefertigt. "Eigentlich alles, was wir aus der Werkstatt herausholen können. Wenn jemand ein Schammerl will, bekommt er das und wenn jemand ein ganzes Haus einrichten will, machen wir das auch", sagt Jantscher.